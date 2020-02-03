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planları için acele edilmeli’

, şehir planlaması yapılırken gerçeğini unutmamak gerektigini söyledi ve kentsel dönüşüme dikkat çekti

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
‘Kentsel dönüşüm planları için acele edilmeli’
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini kabullenerek daha büyük felaketler yaşanmadan önlem almakta geç kalınmamalı. Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı" dedi. Son yaşanan Elazığ depreminin ardından daha büyük felaketleri önlemek için kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmede acele edilmesi gerektiğini belirten Palandöken şunları söyledi: "Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı ve kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz. Kentsel dönüşüme can güvenliği gözüyle bakmalı ve insan hayatını ön planda tutmalıyız. Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 1.5 milyonunun 5 yıl içerisinde dönüştürülmesi planlanıyor. Oysa bu zaman çok uzun ve sayı yeterli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı
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‘Kentsel dönüşüm planları için acele edilmeli’
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