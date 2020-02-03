‘Kentsel dönüşüm planları için acele edilmeli’

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BUGÜN NELER OLDU

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini kabullenerek daha büyük felaketler yaşanmadan önlem almakta geç kalınmamalı. Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı" dedi. Son yaşanan Elazığ depreminin ardından daha büyük felaketleri önlemek için kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmede acele edilmesi gerektiğini belirten Palandöken şunları söyledi: "Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı ve kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz. Kentsel dönüşüme can güvenliği gözüyle bakmalı ve insan hayatını ön planda tutmalıyız. Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 1.5 milyonunun 5 yıl içerisinde dönüştürülmesi planlanıyor. Oysa bu zaman çok uzun ve sayı yeterli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı