Serbest düşüş!

RODRİGUES'İ

Transferin son gününde kadrosuna ciddi takviyeler yapan Ankaragücü ve Kasımpaşa 90 dakika boyunca kozlarını paylaştı.Sarı lacivertli ekip 14.puanla 17.sırada yer alıyor. İlk devrede oynanan karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 yenen başkent ekibi, bu kez rakibini mağlup edemedi. 6. haftadan bu yana galibiyet alamayan Ankaragücü buna rağmen son 5 karşılaşmanın dördünden beraberlikle ayrıldı.7. dakikada Haddadi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Mame Thiam takımını öne geçiren golünü kaydetti: 0-1. 28'de Lobzhanidze sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına çok yaklaştı. Orgill ile yaptığı verkaçla şut şansı yakalayan gürcü oyuncunun vuruşu direkten dışarıya çıktı. Ankaragücü'nde 50. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Lobzhanidze'nin vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.Atışı kullanan Rodrigues fırsatı gole çevirdi: 1- 1. Maç bu skorla sona ererken, düşme hattındaki iki ekip de kendilerini umutlandıracak 3 puana ulaşamadı.Gerson Rodrigues maçta penaltıdan fileleri sarsarken oynadığı futbolla taraftarları mest etti. Rodrigues, "Benim için çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır 90 dakika oynamamıştım. Gol attığım için mutluyum. İyi bir takıma karşı oynadık. İdman yaparak uyum sorununu da atlatacağız diye düşünüyorum. Türkiye liginin iyi bir lig olduğunu biliyordum. Bu gol, birçok golün ilki olacak. Takım olarak uyum sorunun aşınca daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.Ankaragücü'nün yeni hocası Mustafa Reşit Akçay, takımın yeni transferleriyle farklı bir hale geldiğini belirtip, "Çalışıp uyum sağlayacağız ancak asla hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. Sadece bir ter antrenmanı ile Ankaragücü'nde başında Kasımpaşa karşısına çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından iddialı konuştu. PSIKOLOJIK olarak hazır olmalarına rağmen, fiziksel problemleri bulunduğunu söyleyen Akçay, takımının yardımlaşma ve pas konusunda sorunlar yaşadığını belirtti. Akçay, "Yeni katılan arkadaşlarımızın kondisyon sorunu var. İlk pası verirken güvenli davranmıyorlar. Bunları çalışıp düzeltebiliriz. Ancak asla pes etmeyeceğiz. Süper Lig'de kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.