Turuncu yelekli bisikletliler” kansere karşı pedal çevirdi

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TürkRadyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, kanser konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için pedal çevirdi. Dernek tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, üyeler Anıtpark'ta bir araya geldi. Derneğin yönetim kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğreti m Üyesi Prof. Dr. Serap Akyürek, burada yaptığı açıklamada, kanserde farkındalığın önemini vurgulamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Akyürek, kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için etkinliğin 6 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini söyledi. Kendilerini "turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran grup, açıklamanın ardından Anıtkabir'in çevresinde bisikletleriyle tur attı.