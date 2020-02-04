66 ekip 64 oyun geliştirdi

TÜRKIYE'NIN de yer aldığı dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), 119 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen 48 saatlik oyun geliştirme maratonunun ardından sonra erdi. Türkiye'den 13 merkezde 1000 kişinin dünya ile birlikte oyun geliştirdiği etkinliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), bu yıl 252 oyun geliştiriciyi ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde ağırladı. ODTÜ, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneğince (TOGED) oluşturulan GGJ ATOM'da, 64 farklı ekip, birbirinden renkli içeriklerle 66 oyun geliştirdi. Türkiye'deki oyun sektöründen birçok firmanın da destek verdiği etkinlikte, yerli oyun geliştiriciler, bu yılın konsepti olan "onarım" temasına uygun oyunlarını 48 saat içerisinde hazırladı. Maratonun ardından, ekiplerin geliştirdikleri oyunlar hazırlanan tanıtım videolarıyla kongre salonundaki katılımcılara gösterildi. ODTÜ TEKNOKENT ATOM Yöneticisi Emek Barış Kepenek, 2009 yılında etkinliğe başladıklarında sadece 50 kişiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu yıl 500 kişi başvurdu. Bu da Türkiye'de sektörün geleceğini gösteren bir yükseliş. Türkiye'deki oyun geliştiricileri ve firmaları bir araya getiriyoruz. Bu sektörde de bir şeyler yapılabileceğini gösteriyoruz."

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