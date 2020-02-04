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Altındağ’da okullara detaylı temizlik

, ilçedeki tüm okullarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Altındağ’da okullara detaylı temizlik
Son 10 ayda ilçedeki 88 okula; boya, badana ve malzeme desteği veren Altındağ Belediyesi, Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla tüm okullarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. 300 personel ve 6 süpürge aracıyla okullarda temizlik yapan Altındağ Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda da okullara desteğini devam ettiriyor. Altındağlı çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için okullara büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ekiplerimiz yaklaşık 200 okulu dip köşe temizleyerek pırıl pırıl hale getirdi" dedi.

"OKULLARA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Altındağ'da bulunan okullara malzeme ve tadilat desteği verdiklerini de ifade eden Belediye Başkanı Asım Balcı, "Tatil dönüşü çocuklarımız temiz okullarla karşılaşması için ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Altındağ'da bulunan tüm okulların girişleri ve bahçeleri, tertemiz hale getirildi. Okullarımıza verdiğimiz desteği söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. Sömestr tatili sonrası bugün ders başı yapan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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Altındağ’da okullara detaylı temizlik
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