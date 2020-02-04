Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara İtfaiyesi’nin 2019 karnesi

’nin 2019 karnesi

, hizmette sınır tanımıyor. 2019’da 9 bin 250 yangına müdahale edildi

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Ankara İtfaiyesi’nin 2019 karnesi
ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan asli görevi olan yangınla mücadelesini 7/24 sürdürürken bir yandan da arama ve kurtarma çalışmalarında başkentlilerin takdirini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yangın istatistik raporlarına göre 2019 yılında, başkentte meydana gelen 9 bin 250 yangına başarıyla müdahale edildi. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit 4 bin 790 yangının çıkış nedeni.

KAZALARA MÜDAHALE
Başkent ve çevresinde meydana gelen bin 92'si otomobil, 54'ü TIR, 170'i kamyon, otobüs ve iş makinesinin karıştığı bin 316 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi.Yıl boyunca toplamda 8 bin 658 kurtarma faaliyetine katılarak, son teknolojiye sahip ekipmanlarla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 ekiplerine yardımcı oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara İtfaiyesi’nin 2019 karnesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN