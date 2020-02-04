Ankara İtfaiyesi’nin 2019 karnesi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARABüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan asli görevi olan yangınla mücadelesini 7/24 sürdürürken bir yandan da arama ve kurtarma çalışmalarında başkentlilerin takdirini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yangın istatistik raporlarına göre 2019 yılında, başkentte meydana gelen 9 bin 250 yangına başarıyla müdahale edildi. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit 4 bin 790 yangının çıkış nedeni.Başkent ve çevresinde meydana gelen bin 92'si otomobil, 54'ü TIR, 170'i kamyon, otobüs ve iş makinesinin karıştığı bin 316 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi.Yıl boyunca toplamda 8 bin 658 kurtarma faaliyetine katılarak, son teknolojiye sahip ekipmanlarla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 ekiplerine yardımcı oldu.