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Kansere bağlı ölümlerin üçte biri önlenebilir

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Kansere bağlı ölümlerin üçte biri önlenebilir
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle bu önemli hastalığa dair bilgiler paylaşan Doç. Dr. Gül Dağlar, kansere bağlı ölümlerin üçte birinin önlenebilir, diğer üçte birinin ise erken saptanarak tedavi edilebilir olduğunun altını çizdi. Kaynakların doğru kullanımıyla kanserin erken tanısı ve tedavisi sağlanabilirse her yıl 3,7 milyon hayatın kurtarılabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dağlar, "2030 yılına dek kansere bağlı ölümlerin, 13 milyonu bulacağı düşünülüyor. Oysa bunu önlemek mümkün. Bugün kanser hakkında eskisinden daha çok veriye sahibiz. Daha çok bilgiye sahip oldukça risk faktörlerini azaltabilir, tanıyı ve tedaviyi geliştirebilir, hatta daha oluşmadan kanseri önleyebiliriz. Kansere karşı hissettiğimiz korku ve ön yargılar yerine, günlük yaşantımızda riskleri azaltacak değişiklikler yapmalıyız. Örneğin; sigara, obezite, fiziksel hareketsizlik, enfeksiyonlar, alkol, çevre kirliliği, kanserojenler ve radyasyondan korunmalıyız" diyor.
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Kansere bağlı ölümlerin üçte biri önlenebilir
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