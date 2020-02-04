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Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı

Keçiören’de, 02.02.2020’de evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinden Evlendirme Müdürlüğü’ne başvuru yaparak nikâh tarihlerini rezerve ettirdiler

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı
TERSTEN ve düzden okunuşu aynı olan 02.02.2020 tarihinin akılda kalıcı olacağına inanan çiftler, Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonu'nda her 15 dakikada bir biri ardına kıyılan ve 12 saat süren nikâhların ardından dünya evine girdiler. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bin yıl sonra yine düzden ve tersten okunacak tarihin 03.03.3030 olduğuna dikkati çekerek, "Keçiörenli çiftlerimiz unutulmayacak bir tarihte nikâh masasına oturmak için belediyemize başvuruda bulundular. Normalde 8 saat mesai yapan nikâh memurlarımız hiçbir çiftimizin bu isteğini geri çevirmeyerek 12 saat mesai yaptı. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum" dedi. Altınok, "İlçemizde ikamet eden ve dünya evine girmeye karar veren 46 çiftimiz bin yıl da bir tekrarlanan bir tarihte nikâh kıydırmak için başvuruda bulundular. Rabbim, unutulmayacak sembol tarih olan 02.02.2020'de nikâh masasına oturan çiftlerimizin yuvalarından huzuru ve bereketi eksik etmesin" dedi.
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Keçiören’de 02.02.2020 heyecanı
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