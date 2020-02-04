Ormanspor rahat kazandı

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 84-75 yendi. Ormanspor maça hızlı başlayıp 9-0'lık seri yakalayıp ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Büyükçekmece Basketbol, Upshaw'ın liderliğinde farkı 14. dakikada 8 sayıya indirdi ve ancak Ormanspor, Dorukhan'ın 20 sayıyla oynadığı ilk yarıyı 49-41 üstün bitirdi. 3.İstanbul temsilcisi, çeyreğin son dakikasında farkı bir sayıya (62-61) kadar eritirken, final periyoduna bu skorla girildi. Tempoyu yükselten Ankara ekibi, karşılaşmayı 84-75 kazandı