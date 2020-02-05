Bebeklerin de bir kütüphanesi olacak

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BEBEKLERIN erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Mamak Belediyesi, STK'larda Kadın Birliği Platformu Kabip ile ortaklaşa Ankara'da ilk olma özelliği taşıyan "Bebek Kütüphanesi" projesini hayata geçiriyor. 0-3 yaşındaki çocukların kitaplarla buluşturulacağı proje kapsamında çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenecek. Proje ile kütüphaneleri daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "0-3 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane olsa da biz aslında hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaşmak istiyoruz. Bu proje ile bu kütüphanelerde yetişecek evlatlarımızı, çocuklarımızı bilgiyle, birçok beceriyle buluşturacağız. İleriye dönük donanımlı bireyleri buralarda yetiştireceğiz ve her anlamda güçlü bireyler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Okuyacağız, okutacağız" dedi.