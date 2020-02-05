Elmadağ Belediyesi’nden güne sıcak bir başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

ELMADAĞ Belediyesi ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde 5 noktada yapılan çorba ikramı, soğuk havada sıcak çorbayla ısınan vatandaşları memnun etti. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın; "İnsanın beklentileri sadece mekânsal değildir. Kültürel, fiziksel birçok beklentisi vardır. Bu da sosyal bir talebin karşılanmasıdır. İnsan beklentilerinin karşılandığı mekânda yaşamaktan mutlu olur. Biz de o beklentileri karşılayarak Elmadağ'daki her kardeşimizin mutlu olmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu düşünceyle sıcak bir ikramla hemşerilerimizin gönüllerini ısıtalım istedik. Elmadağ halkı her şeyin en iyisine layıktır. Amacımız soğuk sabahlarda bir nebzede olsa içinizi ısıtabilmek. Uygulamamızdan vatandaşlarımız da çok memnun " diye konuştu. Başkan Aşkın, "Elmadağ Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz "dedi.