Tokyo için paçaları sıvadım

İstanbul'da 28 Aralık'ta Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında sakatlanan ve sol kol köprücük kemiğini tutan bağ dokusunda kopma belirlenen Taha Akgül, operasyonun ardından süren tedavi süreciyle ilgili konuştu. Sakatlığı sonrası ailesinin hep yanında olduğunu vurgulayan Akgül,diye konuştu. "BUTaha Akgül, 1,5 aylık rehabilitasyon dönemi olacağını belirterek, "O süreçte de omzumu en iyi şekilde güçlendirip, antrenmanlara başlayıp ilk başta bu psikolojik travmayı yenmem lazım. Çünkü ben rakiplerin altına giren, orada mücadele eden bir insanım. Ağır rakiplerle güreşiyorum.Bunu da omzum ne kadar güçlü olursa o kadar çabuk yenebileceğimi düşünüyorum. İnşallah 2020 Olimpiyatları'na gidebildiğim en iyi performansla gitmeye çalışacağım" dedi.Eve geliriz, evde bakan yineannemiz olur. Küçükken de kolum kırılmıştı,evde yine annem bakmıştı. Şimdi de yine aynı, hiçbirşey değişmedi. Sakatlandık, yine geldik evimize.Kıyafetime kadar annem giydirdi. Omuzumuhiç kullanamadığım için o dönemi annemin sayesindeaştık. Onların bizde emekleri çok."Artık tam anlamıyla sakatlığımaodaklandım ve olimpiyata odaklandım. O süreçtede belki bana psikolojik olarak fayda sağlayacağınıdüşünüyorum. Çünkü 10 yıldır Avrupa,dünya, olimpiyat güreşiyorum, çokağır psikolojilerden ve şampiyonalardangeçtik. İlk defa 6 aylık bir dönemi müsabaka yapmadangeçireceğim.Sonuçtaolimpiyat şampiyonu olan birkişiyim, Allah olmayan arkadaşlarımızada nasip etsin. Olabildiğinceçok çalışacağım. Gerekirse,günde 5 saat çalışıyorsam,7-8 saatlere çıkaracağım.Toparlayacağım,ben oinançta birinsanım."ŞAMPIYON güreşçinin annesi Gülbahar Akgül ise oğlunun yemesi içmesi ile özel ilgilendiğini belirterek, "Çok üzüldük, onun olimpiyat senesi. Toparlanır inşallah. Et türü yemekleri daha çok seviyor Taha. Kendisi giyinmeye başladı. Dün kendi giyinmişti, bugün de kendi giyindi. Yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.MILLI sporcunun babası Recep Akgül, oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Baba Akgül, "Avrupa Şampiyonası öncesi Yaşar Doğu Turnuvası'nda bir sakatlık yaşadı. Ben de o gün tesadüf aramıştım. O da 'Baba sakatlık geçirdim, omzumdaki bağlarda kopma oldu' dedi. Dünyamız karardı. Allah'a çok şükür, 1 ay oldu bu süreçte bayağı bir gelişme oldu. Kendini toparladı, iyiye doğru gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

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