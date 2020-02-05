Tokyo için paçaları sıvadım

İstanbul'da 28 Aralık'ta Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında sakatlanan ve sol kol köprücük kemiğini tutan bağ dokusunda kopma belirlenen Taha Akgül, operasyonun ardından süren tedavi süreciyle ilgili konuştu. Sakatlığı sonrası ailesinin hep yanında olduğunu vurgulayan Akgül, "Antrenman yapmadığım için aslında paça çorbası filan ağır da geliyordu ama mecbur yemek zorundaydım. Biraz kendime iyi baktım. Özellikle önemli olan o 1 aylık süreci iyi bir şekilde tamamladım. Fizik tedavi süreci iyi bir şekilde gidiyor"
diye konuştu. "BU
TRAVMAYI DA YENMEM LAZIM"
Taha Akgül, 1,5 aylık rehabilitasyon dönemi olacağını belirterek, "O süreçte de omzumu en iyi şekilde güçlendirip, antrenmanlara başlayıp ilk başta bu psikolojik travmayı yenmem lazım. Çünkü ben rakiplerin altına giren, orada mücadele eden bir insanım. Ağır rakiplerle güreşiyorum. Tekrar omzumun olası bir travmada Allah göstermesin olimpiyatlara gidebilir, bu da psikolojik anlamda biraz beni etkileyecek.
Bunu da omzum ne kadar güçlü olursa o kadar çabuk yenebileceğimi düşünüyorum. İnşallah 2020 Olimpiyatları'na gidebildiğim en iyi performansla gitmeye çalışacağım" dedi.
"ANNEM HER SAKATLIĞIMDA YARALARIMI SARDI"
"Küçüklüğümden beri annem sağ olsun her sakatlığımda yaramı sardı.
Eve geliriz, evde bakan yine
annemiz olur. Küçükken de kolum kırılmıştı,
evde yine annem bakmıştı. Şimdi de yine aynı, hiçbir
şey değişmedi. Sakatlandık, yine geldik evimize.
Kıyafetime kadar annem giydirdi. Omuzumu
hiç kullanamadığım için o dönemi annemin sayesinde
aştık. Onların bizde emekleri çok."
"GEREKİRSE GÜNDE 7-8 SAAT ÇALIŞACAĞIM"
"Özellikle sosyal medyadan sakatlığımı paylaşınca o kadar çok arayan, dua eden oldu ki, hâlâ da öyle. Son zamanlarda sosyal medyadan artık kendimi geri çektim.
Artık tam anlamıyla sakatlığıma
odaklandım ve olimpiyata odaklandım. O süreçte
de belki bana psikolojik olarak fayda sağlayacağını
düşünüyorum. Çünkü 10 yıldır Avrupa,
dünya, olimpiyat güreşiyorum, çok
ağır psikolojilerden ve şampiyonalardan
geçtik. İlk defa 6 aylık bir dönemi müsabaka yapmadan
geçireceğim. Belki ben olimpiyatta bunun faydasını göreceğimi, kafa olarak rahat gideceğimi düşünüyorum. Bir de kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim.
Sonuçta
olimpiyat şampiyonu olan bir
kişiyim, Allah olmayan arkadaşlarımıza
da nasip etsin. Olabildiğince
çok çalışacağım. Gerekirse,
günde 5 saat çalışıyorsam,
7-8 saatlere çıkaracağım.
Toparlayacağım,
ben o
inançta bir
insanım."
ANNE GÜLBAHAR AKGÜL: ET YEMEKLERİNİ SEVİYOR
ŞAMPIYON güreşçinin annesi Gülbahar Akgül ise oğlunun yemesi içmesi ile özel ilgilendiğini belirterek, "Çok üzüldük, onun olimpiyat senesi. Toparlanır inşallah. Et türü yemekleri daha çok seviyor Taha. Kendisi giyinmeye başladı. Dün kendi giyinmişti, bugün de kendi giyindi. Yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.
BABA RECEP AKGÜL: DÜNYAMIZ KARARDI
MILLI sporcunun babası Recep Akgül, oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Baba Akgül, "Avrupa Şampiyonası öncesi Yaşar Doğu Turnuvası'nda bir sakatlık yaşadı. Ben de o gün tesadüf aramıştım. O da 'Baba sakatlık geçirdim, omzumdaki bağlarda kopma oldu' dedi. Dünyamız karardı. Allah'a çok şükür, 1 ay oldu bu süreçte bayağı bir gelişme oldu. Kendini toparladı, iyiye doğru gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.