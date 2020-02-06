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Ankaragücü ’ya hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, ’in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Ankaragücü Malatya’ya hazırlanıyor
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas çalışmasının ardından ana bölümde taktiksel dayanıklılık idmanı yaptığı ifade edildi. Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay ile hafif sakatlıkları bulunan Michal Pazdan ve Dever Orgill, antrenmana katılmadı. MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.
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Ankaragücü Malatya’ya hazırlanıyor
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