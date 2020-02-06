Ankaragücü Malatya’ya hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay ile hafif sakatlıkları bulunanMKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.