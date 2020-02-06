Başkan Yaşar: Zor gününde vatandaşın yanındayız

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YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 4 Şubat "Dünya Kanser Günü" nedeniyle Zübeyde Hanım Konuk Evi'nde kalan hasta yakınları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Konuk Evi'nde kalan hasta ve yakınlarını ziyaret eden Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçeye kazandırdığımız yüzlerce eserin içinde en hayırlı projemiz Zübeyde Hanım konukevimiz. 57 yıldır Yenimahalle'de yaşıyorum Onkoloji Hastanesi'nin önünden her geçişimde buraya bir konukevi yapılsa hasta ve yakınları sokakta, parkta, arabalarında kalmasa diye düşünürdüm. Zübeyde Hanım Konukevi benim hayalimdi. Zor gününde insanlara destek olmak ve onların hayır duasını almak bizim için büyük mutluluk"dedi.