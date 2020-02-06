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“E-Sporun futbolu yakalaması uzak değil”

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı : “Türkiye’de 4 milyonu aşkın e-spor taraftarı bulunuyor. Dijital oyunların geçmişi 30 yıldan daha eski, ancak futbola göre çok hızla gelişme gösteriyor”

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
“E-Sporun futbolu yakalaması uzak değil”
Türkıye E-Spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'de 46 milyon internet kullanıcısından 32 milyonunun bilgisayar oyunları oynadığını söyledi. Özdemir, Türkiye'de e-spora olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "E-spor, büyüme hızıyla müzik ve film endüstrisini çoktan geride bıraktı. Bu yeni nesil spor, özellikle teknolojinin içinde doğan ve geleneksel sporlara kendini yakın hissetmeyen Z kuşağının tutkusu haline geldi" dedi. Özdemir, Türkiye'nin genç nüfusunun e-sporun gelişimi için büyük bir avantaj olduğunu ancak bunun tabana yayılmasının zaman alacağını söyleyerek, "Futbolun 40-50 yılda geldiği noktaya e-spor 4-5 yılda geliyor. Yatırımlar yapılıyor, ligler düzenleniyor. Ülkemizi dünyada bir numaralı e-spor ülkesi yapmak için elimizden geleni yapacağız" ifadeleri kullandı.

"MİLLİ EĞİTİM İLE PROTOKOL YAPILDI"
Türkiye'de E-sporun gelişimi için geride kalan yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye'de ilk kez E-sporun her yönüyle masaya yatırıldığı 1. E-Spor Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Yine ülkemizde esporun resmiyet kazanması için önemli bir adım niteliğinde olan Türkiye'nin ilk resmi e-spor turnuvası 'TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nı hayata geçirdik."


E-SPOR NEDİR?
Elektronik Spor; bilgisayar, konsol, mobil platformlar üzerinden çevrimiçi veya çevrimdışı, bireysel veya takım olarak oynanan bir spor dalı. Beceri, refleks, el-göz koordinasyonu, hızlı karar verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana çıktığı bir spor dalı.

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