“E-Sporun futbolu yakalaması uzak değil”

Türkıye E-Spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'de 46 milyon internet kullanıcısından 32 milyonunun bilgisayar oyunları oynadığını söyledi. Özdemir, Türkiye'de e-spora olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek,dedi. Özdemir, Türkiye'nin genç nüfusunun e-sporun gelişimi için büyük bir avantaj olduğunu ancak bunun tabana yayılmasının zaman alacağını söyleyerek, "Futbolun 40-50 yılda geldiği noktaya e-spor 4-5 yılda geliyor. Yatırımlar yapılıyor, ligler düzenleniyor. Ülkemizi dünyada bir numaralı e-spor ülkesi yapmak için elimizden geleni yapacağız" ifadeleri kullandı.Türkiye'de E-sporun gelişimi için geride kalan yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:Yine ülkemizde esporun resmiyet kazanması için önemli bir adım niteliğinde olan Türkiye'nin ilk resmi e-spor turnuvası 'TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nı hayata geçirdik."Elektronik Spor; bilgisayar, konsol, mobil platformlar üzerinden çevrimiçi veya çevrimdışı, bireysel veya takım olarak oynanan bir spor dalı. Beceri, refleks, el-göz koordinasyonu, hızlı karar verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana çıktığı bir spor dalı.

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