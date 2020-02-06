Emekli olan hakime pastalı veda

43 yıllık meslek hayatının yaklaşık 30 yılını Ağır Ceza Başkanı olarak geçiren Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş için, mahkemenin üye hakimleri Alp Arslan, Filare Şahin Ün, Fazilet Erkan ile mahkeme çalışanları veda töreni düzenledi. Ankara Adliyesi Komisyon Başkanı Yunus Alkaç da törene katılarak Bahattin Öztaş'a plaket verdi. Meslektaşları da Öztaş'a çiçek verip, pasta kesti.Eşi Meral Özbaş ile birlikte misafirlerini ağırlayan Özbaş, 17 Aralık 1977 yılında başladığı meslek hayatının sonuna geldiğini belirterek, "Sırasıyla Çınar hakimliği, Zara ceza hakimliği, Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Başkanlığı, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından sonra Ankara hakimi olarak görev yaptım. 2006'dan beri de Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürüttüm. Meslek hayatım boyunca çok güzel günler geçirdim, elbette üzücü olaylarla da karşılaştım. Bu meslek hem çok güzel hem de çok zor hem de çok tehlikeli bir meslek. Allaha şükür bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan ayrılıyorum. Yani kömürlükten beyaz gömlekle çıktım. Vicdanen de çok rahatım. Allah herkese nasip etsin" dedi.

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