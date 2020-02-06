‘Hedefimiz sezonu ilk 10’da bitirmek’

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.İdman sonrası gazetecilere konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hamzaoğlu,ifadelerini kullandı.Trabzonspor karşılaşması için de konuşan tecrübeli teknik adam,şeklinde konuştu.HAMZAOĞLU, sakat ve cezalı futbolcuların takıma katılmasıyla daha iyi duruma geleceklerini dile getirerek, "Son vuruşlarda belki onların eksikliğini hissediyoruz. Önemli olan tam kadro oluncaya kadar bu süreci en iyi şekilde geçmeye çalışmak" dedi. Rumen golcü Bogdan Stancu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, "Takımla çalışmalara başlayacak. Hafta sonuna kadar durumuna bakacağız. Hafta sonunda kullanabileceğimizi pek sanmıyorum ama kulübeye alabilir miyiz, onu değerlendireceğiz. Sessegnon takımla çalıştı. Polomat'ın hafif bir sakatlığı var ve iki gündür tedavi oluyor. Arda'nın sakatlığı zaten devam ediyor" diye konuştu.

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