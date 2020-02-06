‘Hedefimiz sezonu ilk 10’da bitirmek’

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı.
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP EDEBİLİRDİK
İdman sonrası gazetecilere konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "İkinci yarıya Çaykur Rizespor maçıyla çok iyi başlamadık ama akabinde hemen Gaziantep FK maçıyla toparlandık. Başakşehir'e karşı gol pozisyonlarını çıkarırsak, izleyen herkesin 'Kazananı Gençlerbirliği' diyeceği bir maç oynadık. Kolay geldiler, onlara fırsat verdik, golü buldular. İyi oynadığımız bir maçtan mağlubiyetle ayrıldık"
ifadelerini kullandı.
TRABZON'DA ETKİLİ İSİMLER OYNUYOR
Trabzonspor karşılaşması için de konuşan tecrübeli teknik adam, "Hüseyin (Çimşir) hocaya 'hayırlı olsun' diyorum. Trabzonspor, Hüseyin hocayla beraber farklı bir kimliğe, havaya büründü. Bizim için bu hafta da kolay bir maç olmayacak. Yine etkili futbolculara sahip, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bundan sonraki her maçımız böyle geçecek. Dolayısıyla bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz"
şeklinde konuştu.
STANCU'NUN DURUMU NETLİK KAZANMADI
HAMZAOĞLU, sakat ve cezalı futbolcuların takıma katılmasıyla daha iyi duruma geleceklerini dile getirerek, "Son vuruşlarda belki onların eksikliğini hissediyoruz. Önemli olan tam kadro oluncaya kadar bu süreci en iyi şekilde geçmeye çalışmak" dedi. Rumen golcü Bogdan Stancu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, "Takımla çalışmalara başlayacak. Hafta sonuna kadar durumuna bakacağız. Hafta sonunda kullanabileceğimizi pek sanmıyorum ama kulübeye alabilir miyiz, onu değerlendireceğiz. Sessegnon takımla çalıştı. Polomat'ın hafif bir sakatlığı var ve iki gündür tedavi oluyor. Arda'nın sakatlığı zaten devam ediyor" diye konuştu.