Keçiören’de ‘Baba sevgisi’ başlıyor

KEÇIÖREN Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Baba Sevgisi isimli tiyatro oyunu her cuma 19.30'da Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde oynanmaya başlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımız için devam eden tiyatrolarımızın yanı sıra yetişkinler için de tiyatro oyunlarımızı sahnelemeye başladık. Tiyatroya ilgi duyan tüm hemşerilerimiz her cuma 19.30'da sahnelenen Baba Sevgisi oyunumuzu ücretsiz izleyebilirler" dedi. Başkan Turgut Altınok, sanatseverlerin Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde keyifli vakit geçirebileceklerini söyleyerek şunları kaydetti: "Keçiören'imizde hizmete açtığımız tesislerimizin vatandaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde, verimli kullanılması için birim müdürlüklerimiz ara vermeden çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Belediyemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz kültürel etkinliklerimiz genç, yaşlı, çocuk demeden herkese hitap edecek. Tiyatro, müzik, sinema, halk dansları gibi çeşitli kültürel faaliyetlerimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören'in dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimiz çeşitlendirilecek."

