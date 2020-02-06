Keçiören’de elektronik atık toplama yarışması

KEÇIÖREN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlattıkları 'Atık Pil Toplama Yarışması'nın tamamlanmasıyla birlikte bu kez de "Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması" düzenleyerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin elektronik atıklar hakkında bilinçlenmesini sağlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında elektronik atık miktarının azaltılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması başlattıklarını belirterek, "Bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için Sıfır Atık Projesi'ne desteğimiz devam ediyor. Okullarımızda düzenlediğimiz sıfır atık yarışmalarıyla, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ülke kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiğini anlatıyoruz" dedi.Evlerde atıl durumdaki elektronik atıkların geri dönüştürülmesi için düzenlenen ödüllü yarışmaya ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm okullar katılabiliyor. 29 Mayıs'a kadar en çok elektronik atık toplayan ve topladıkları atıkları Keçiören Belediyesine bağlı kültür merkezleri, spor tesisleri, KEDEM ve KEÇMEK kurs merkezlerine teslim eden ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Birinciye masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edilecek.

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