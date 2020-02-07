Ağaçlar devrildi çatılar uçtu

RÜZGâR

Başkentte, kuvvetli rüzgâr ve fırtına, tüm şehri etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, rüzgârın hızı yer yer 70 ila 100 kilometre arasında değişirken, ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların dalları kırıldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırımda bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki hafif ticari araç ile başka bir otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan Hacı Ahmet Odabaşı, eşi ve oğlu olaydan yara almadan kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu.Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye geldiğini belirten Hacı Ahmet Odabaşı, işlemleri uzadığı için otomobilde bekledikleri sırada ağacın devrildiğini söyledi. Ağaç devrildiği sırada deprem olduğunu sandığını söyleyen Odabaşı, "Kütürtüyü duyduk. Herhalde zelzele oluyor dedim, arabadan indik ki kütük devrilmiş. Hanım, ben, oğlum bekliyorduk arabada. Bizde bir şey yok ama bizim arabanın arkası gitti. Arkadaki araba mahvoldu" dedi. Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.NALLIHAN-Mudurnu Yolu yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda kapandı. Nallıhan'da etkili yağış nedeniyle Mudurnu- Nallıhan kara yolunda heyelan meydana geldi. Yoğun yağmurun neden olduğu heyelan nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanı görenlerin yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen araçlara ekipler alternatif yolları öneriyor. Yolun bir an önce açılması için çalışmalar sürüyor.KIRIKKALE'DE etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve hızı saatte 37 kilometreye kadar ulaşan rüzgâr, sabaha dek etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle belediye dolmuş duraklarındaki bazı iş yerlerinin tabelaları koptu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgârın etkisi gün boyunca süreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.