Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

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ETIMESGUT Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için önemli bir hizmete imza attı. Glutensiz 16 gıda ürünün yer aldığı destek paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılacak. Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce üçer aylık periyotlarla, ilçede tespit edilen 60 aileye verilecek. Glutensiz Beslenme ve Çölyak Dernek Başkanı Mehmet Tanrıseven Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ederek, çölyak hastalarına verdiği destek için teşekkür etti.