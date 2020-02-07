Mamak’ta karla mücadele ekipleri iş başında

BUGÜN NELER OLDU

KAR yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi. Mamak Belediyesi karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale ediliyor.