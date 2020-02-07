Öz Ağaç İş Sendikası öğrencilerin yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

ŞANLIURFA Ceylanpınar Şehit Mehmet Arslan İlkokulu öğrencileri ikinci yarı yıla başladıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. 4. sınıf öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için hiç düşünmeden harekete geçen Öz Ağaç İş Sendikası Başkanı Tuncay Dolu Ankara'da hazırladıkları kolileri sınır hattında zor şartlarda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı. Derse girmek için sınıfa gelen öğrenciler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Minik öğrenciler kırtasiye ve oyun setlerinden oluşan malzemeleri büyük bir mutlulukla kullanmaya başladı.