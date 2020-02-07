Söz veriyorum bu takım ligde kalacak

Süper Lig'in son sırasında yer alan Ankaragücü, 21. haftasında bugün deplasmandaLigde 14 maçtır 3 puana hasret olan sarı-lacivertli ekip, devre arasında 14 transfer yaparak ikinci devreye tam gaz yoluna devam edip, galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bugünkü maç için son idmanını yapan Başkent ekibi, çalışmasını tamamlayıp maç saatini beklemeye geçti. Takıma yeni katılan isimlerden Gerson Rodrigues ve Saba Lobjanidze, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk maçında performansıyla dikkati çeken ve penaltıdan takımının beraberlik golünü atandedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kulübün içinde olduğu durumu biliyorum. Sıralamadaki yerimizi de biliyorum ama yeni oyunculara sahibiz. Gerçekten iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her zaman çalışmayı seviyorum.Bir yeni transfer olan Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze ise "Öncelikle Ankara güzel şehir, Ankaragücü de çok büyük bir kulüp. Ondan dolayı Ankaragücü'nü seçtim. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Gürcü futbolcu, "İlk maçımda gol atmak isterdim.Hayat bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Ama asla pes etmek yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarları çok seviyorum.değerlendirmesinde bulundu.

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