Söz veriyorum bu takım ligde kalacak

Süper Lig'in son sırasında yer alan Ankaragücü, 21. haftasında bugün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 14 maçtır 3 puana hasret olan sarı-lacivertli ekip, devre arasında 14 transfer yaparak ikinci devreye tam gaz yoluna devam edip, galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bugünkü maç için son idmanını yapan Başkent ekibi, çalışmasını tamamlayıp maç saatini beklemeye geçti. Takıma yeni katılan isimlerden Gerson Rodrigues ve Saba Lobjanidze, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk maçında performansıyla dikkati çeken ve penaltıdan takımının beraberlik golünü atan Lüksemburglu forvet Rodrigues, "İlk maçta kendimi çok iyi hissettim. Takım olarak iyi oynadık. Hem bireysel hem de takım halinde çalışarak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum"
dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kulübün içinde olduğu durumu biliyorum. Sıralamadaki yerimizi de biliyorum ama yeni oyunculara sahibiz. Gerçekten iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her zaman çalışmayı seviyorum. Çalışarak takımı ligde tutacağız. Kendi adıma söz veriyorum, bu takım düşmeyecek."
LOBJANİDZE "ASLA PES ETMEK YOK"
Bir yeni transfer olan Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze ise "Öncelikle Ankara güzel şehir, Ankaragücü de çok büyük bir kulüp. Ondan dolayı Ankaragücü'nü seçtim. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Gürcü futbolcu, "İlk maçımda gol atmak isterdim. Onun için mücadele ettim, iki şutum direkten döndü. Takımımın kazanmasını isterdim ama olmadı.
Hayat bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Ama asla pes etmek yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarları çok seviyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. İyi bir sinerji yakaladık, başarılı olacağımıza inanıyorum"
değerlendirmesinde bulundu.