Taraftarımız bize güç veriyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI'NIN başarılı futbolcusu Floyd Ayite, Trabzonspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Türkiye'de bir dönem Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları giyen Jonathan Ayite'nin kardeşi olanİngiltere'den sezon başında geldiği dönemde bir süre uyum sorunu yaşadığını belirten Togolu yıldız, arkadaşlarının yardımıyla bunu aştığını kaydetti. Bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve DG Sivasspor'a attığı gollerle dikkati çeken Ayite,şeklinde konuştu.Gençlerbirliği taraftarına da Trabzonspor maçı öncesi çağrı yapan Ayite, "Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik.şeklinde görüş belirtti.