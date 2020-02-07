Taraftarımız bize güç veriyor

GENÇLERBIRLIĞI'NIN başarılı futbolcusu Floyd Ayite, Trabzonspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Türkiye'de bir dönem Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları giyen Jonathan Ayite'nin kardeşi olan Floyd Ayite, ağabeyinden dolayı Türk futboluna yabancı olmadığını, onun tavsiyesiyle Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.
İngiltere'den sezon başında geldiği dönemde bir süre uyum sorunu yaşadığını belirten Togolu yıldız, arkadaşlarının yardımıyla bunu aştığını kaydetti. Bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve DG Sivasspor'a attığı gollerle dikkati çeken Ayite, "Profesyonel bir futbolcu her maça kendini en iyi şekilde hazırlar. Önemli maçlarda motivasyon yükselebiliyor ama benim her maç için motivasyonum ve amacım aynı"
şeklinde konuştu.
BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Gençlerbirliği taraftarına da Trabzonspor maçı öncesi çağrı yapan Ayite, "Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik. Bu maçta da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim"
şeklinde görüş belirtti.