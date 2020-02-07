Yapabileceklerimin bir sınırı yok

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlüdağ, yıldız ve gençler kılıç kategorisinde 2018'de Avrupa Şampiyonu olduğunu ve bu sene de hedefinin büyük olduğunu söyledi.açıklamasına şöyle devam etti: "Tokyo için takım olarak şansımız biraz daha azaldı, ferdi olarak öncelikle olimpiyat elemelerine katılmak istiyorum.Hedefim yerimi koruyup tabii ki olimpiyat elemelerine katılmak, oradan da şampiyon olup olimpiyatlara gitmek. Büyükler klasmanında bu yıl Atina ve Belçika'da iki maçımız olacak. Buralardan puan almaya çalışıyoruz, bu şekilde dünya klasmanındaki yerimiz belli oluyor.""Nisan'da Madrid'deki olimpiyat elemeleri turnuvası sonucuna göre olimpiyatlara gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Genel olarak herkes benim yaşımdan dolayı 2024'e uygun olduğumu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum çünkü; neden yapamayayım.

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