Başkent’te zorlu mücadele

CAVCAV'DAN

SÜPER Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u sahasında karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saatSon maçında deplasmanda Başakşehir'e mağlup olan Başkent ekibi, haftaya 21 puanla girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.Gençlerbirliği, 8 yıldır galibiyete zirve mücadelesi veren Trabzonspor'a geçit vermiyor. En son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenildiği rakibi karşısında oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Trabzonspor ise Gençlerbirliği'ni yenip hem özlemini dindirmek istiyorGENÇLERBIRLIĞI Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımla bir araya geldi. Moral vermek için takımı ziyaret eden Cavcav, İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmanın ardından futbolcularla yemekte buluştu. Cavcav futbolculara hitaben, "Her birinize tek tek güveniyorum. Sizin neler yapabileceğinizi de biliyorum. Sezona birlikte başladık, mutlu şekilde de bitireceğimize inanıyorum. Biz yönetim olarak, Hamza hocamız ve ekibinin yanındayız. İnşallah Hamza hoca ile uzun yıllar çalışırız. Bunu canıgönülden istiyorum" diye konuştu.