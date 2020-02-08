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Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu başkentte

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu başkentte
DÜNYANIN en ünlü buz gösteri gurubu Moscow Ice Circus, Başkent'te nefes kesen bir gösteriye imza attı. 5 gün boyunca her gün farklı bir gösteriyle vatandaşlarla buluşacak olan grup, performansıyla büyük beğeni topladı. Ankara'da bulunan Nata Vega AVM, benzersiz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Evgeny Moskalev liderliğindeki "Moscow Ice Circus" Buz Sirki, muhteşem gösterileriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bünyesindeki ünlü modern koreograflar ve özel kostüm tasarımlarıyla dünyanın en sevilen gösterilerinden biri olmayı başaran "Moscow Ice Circus" Buz Sirki, 6-10 Şubat arasında adeta şölen havası yaşatacak. Artistik patinaj ve bale figürleriyle birlikte düzenlenecek muhteşem buz şovu Nata Vega AVM'de her gün 15:00-16:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Öte yandan gösterilerin yanı sıra, buz pistinde sirk ekibiyle beraber buz pateni workshopları da düzenlenecek.
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Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu başkentte
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