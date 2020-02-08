Gasp çetesı özel ekiple çökertildi

Gölbaşı İncek'te ikamet eden H.H.P ve M.P.'nin evine 2 Şubat'ta gelen 3 erkek zanlı silah zoru ile ev sahiplerini etkisiz hale getirip ev sahiplerini plastik kelepçe ile ellerini bağladı. Gasp zanlıları, evde bulunan kasada ve muhtelif yerlerde 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 60 bin TL nakit para 5bin Euro ve 3bin Dolar ile birlikte müştekilere ait cep telefonları ve araç anahtarları ile güvenlik kamera kayıt cihazını da alarak ikametten ayrıldıkları tespit edildi.Gasp olayının gerçekleştiği evde daha önce hizmetçi olarak görev yapan G.B. ve onun arkadaşı A.Y., arkadaşlarına bu evde gasp yapmaları için onları azmettirdi ve ev hakkında bilgiler verdi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan kamera çalışmaları ve araştırmalarında olayı gerçekleştiren şahısların H.B.K., H.U., T.R., M.M.S., şahıslar oldukları, olay yerine geldikleri aracı A.B isimli şüphelilerin kullandığı belirlendi. Olayı önceden planlayan zanlıların olay yerine geldikleri araca çalıntı plaka taktıkları ortaya çıktı. Antalya'ya kaçma planları yapan şüpheliler, yanlarındaki M.I., isimli kadınla birlikte özel ekip sayesinde Afyonkarahisar-Antalya yolu üzerinde bir dinlenme tesislerinde yakalandı.Gasp şüphelilerinin daha önceden benzer konulardan çok sayıda kayıtlarının olduğu ve 8 farklı suçtan arandıkları tespit edildi. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda başkasına ait sahte kimlik, 3 adet tabanca ve olayda elde ettikleri bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen A.Y. ve G.B. isimli şahıslar da kısa sürede yakalandı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde gasp olayına karıştığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs dün Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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