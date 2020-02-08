Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gölbaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek

’nden üreticiye tam destek

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Gölbaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek
GÖLBAŞI Belediye Meclisi üretime destek olan çiftçiler ve hayvancılık yatırımı yapacak vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Mecliste alınan karar gereğince, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ruhsat müracaatlarında uygulanan ücretlerde indirim yapılacak. HER ZAMAN DESTEKLERIZ
İlçede tarım ve hayvanlığın gelişmesi için Gölbaşı Belediyesi'nin her türlü desteği verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gıdanın sosyal ve ekonomik açıdan önemi önümüzdeki dönemlerde daha sık gündeme gelecektir. Bu nedenle biz tarım ve hayvancılık projelerine önem vermenin yanı sıra yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sunuyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki üretime destek olarak, Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi'ne de alt yapı sağlamak istiyoruz. Üreticilerimize desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölbaşı Belediyesi’nden üreticiye tam destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN