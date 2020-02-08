Keçiören Belediyesi’nden 112 kişiye kurs imkânı

KEÇIÖREN Kariyer Ofisi organizasyonu ve Ankara Sanayi Odası (ASO) ile iş birliği ile ASOSEM'de kurs görmeye hak kazanan 112 genç Keçiören Belediyesi önünde Başkan Turgut Altınok ile bir araya gelerek teşekkürlerini ilettiler. Başkan Altınok da belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kurslara uğurladığı gençlerle bir süre sohbet etti. Başkan Altınok, kursiyerlerin seçtikleri kurs alanlarındaki eğitimlerini aksatmadan sürdürmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Göreve gelmeden önce işsizlikle mücadele edeceğimizin sözünü vermiştik. Sizler de kazandığınız bu hakka sahip çıkarak azimle kurslarınıza devam edeceksiniz. Keçiören Belediyesi olarak işsizliğe çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak bize müracaat eden her bir vatandaşımızla Keçiören Kariyer Ofisi tek tek ilgileniyor. Her birinize alacağınız kurslarda başarı ve hayırlı bir gelecek diliyorum" diye konuştu. Sanayi kuruluşlarının eleman sorununa çözüm bulmak için kurulan ASOSEM'de 6 ay kurs görecek olan 112 kişiye günlük 89 TL destek sağlanarak SGK primleri de ödenecek. Kursiyerler, 6 aylık kurs süresi sonunda kurs aldıkları alanlarda sürekli personel olarak çalıştırılacaklar.

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