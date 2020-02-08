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Kütüphaneler dolup taşıyor

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Kütüphaneler dolup taşıyor
YENIMAHALLE Belediyesi'nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar ve sınavlara hazırlanan gençler ile okuma sevdalısı Yenimahalleliler için hizmete açtığı kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlar öncesi dolup taşan ve binlerce gencin buluşma noktası olan Yenimahalle Belediyesi kütüphaneleri, ilçe genelinde 9 farklı noktada kapılarını haftanın 7 günü açık tutuyor. Genç, yaşlı demeden her yaştan ilçe sakininin yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneler, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezileri, Demetevler ve Ragıp Tüzün Eğitime Destek Merkezleri'nde 08.00-20.00 saatlerinde, Batıkent Meydan AVM belediye ek hizmet binası içerisindeki 09.00-22.00 arasında hizmet veriyor.
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Kütüphaneler dolup taşıyor
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