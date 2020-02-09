Ankaragücü nefes aldı

Başkent temsilcisi, 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Jamaikalı Dever Orgill'in golüyle 1-0 mağlup etti. Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi. Ligde 14 maçlık kazanamama serisini sonlandıran sarı-lacivertli ekip, puanını 17'ye yükseltti.
Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SON GALİBİYETİNİ BAŞKENT DERBİSİNDE ELDE ETMİŞTİ
MKE Ankaragücü, bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'da oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı elde etmişti.
Ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmişti. MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği galibiyetinin ardından
oynadığı 14 maçta 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik
almıştı. Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor,
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir,
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe
ve İttifak Holding Konyaspor'a yenilen MKE
Ankaragücü; Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor,
Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor
ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Başkent temsilcisinin Jamaikalı golcüsü Orgill, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırdı. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan Orgill, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı. Orgill son olarak 7. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.
AŞAĞIDA FIRTINA VAR
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Biz 7-8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Kolay mıdır, hayır. Çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor. Bir fırtına oluştu aşağıda. Girdabı çok fazla olan fırtına olacak, ayakta kalan, psikolojik gücü yüksek olan takımlar ligde kalacak" dedi.