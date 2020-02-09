Ankaragücü nefes aldı

Başkent temsilcisi, 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Jamaikalı Dever Orgill'in golüyle 1-0 mağlup etti. Transfer yasağını kaldırarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen MKE Ankaragücü, bu sonuçla galibiyet hasretine son verdi.Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.Ligin 6. haftasında MKE Ankaragücü,Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmişti. MKE Ankaragücü,Gençlerbirliği galibiyetinin ardındanoynadığı 14 maçta 8 mağlubiyet ve 6 beraberlikalmıştı. Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor,Gaziantep FK, Medipol Başakşehir,Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepeve İttifak Holding Konyaspor'a yenilen MKEAnkaragücü; Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor,Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserisporve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.Başkent temsilcisinin Jamaikalı golcüsü Orgill, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırdı. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan Orgill, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı. Orgill son olarak 7. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Biz 7-8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Kolay mıdır, hayır. Çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor. Bir fırtına oluştu aşağıda. Girdabı çok fazla olan fırtına olacak, ayakta kalan, psikolojik gücü yüksek olan takımlar ligde kalacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU