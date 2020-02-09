Görme engelli bireylerin mezuniyet sevinci

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli bireyleri hayata hazırlıyor. Hayatları boyunca ilk kez bireyselleşme deneyimi yaşayan görme engelli vatandaşlar, hem özgüven sahibi oluyor, hem hayatlarını devam ettirecek bilgi ve donanıma sahip olarak 5 buçuk ay sonunda okuldan mezun oluyor. Merkezde eğitimini tamamlayan 69. dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Diplomalar engelli bireyler için erişebilir özellikle olması amacıyla Braille alfabesiyle hazırlandı. Diplomasını alan kursiyerler, büyük sevinç yaşadı. Mezuniyet töreninde görme engelli bireyler tarafından hazırlanan tiyatro ve müzik gösterisi renkli anlara sahne oldu. Mezun olan kursiyerlere diplomasını veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç şunları söyledi: "İstiyoruz ki bu kuruluşumuzun kapasitesini artıralım. Biz bu yıl dijital dönüşüm sempozyumu yapacağız daha önce engelli yaşlılara yönelik dijital dönüşüm sempozyumu yaptık, işitme engellilere yönelik dijital dönüşüm sempozyumu yaptık. Şimdide görme engellilere yönelik İstanbul'da sempozyum düzenleyeceğiz. Neden, çünkü dijital dönüşüm, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler beceri kaybıyla ilgili eksiklerimizin hızla tamamlamamızı sağlayor. Bugün akıllı telefonlardaki 7-24 sekreteryası dediğimiz uygulama görme engellilerimizin hayatını o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Bu ve buna benzer teknolojilerin takip edilmesi ve görme engellilerimizin erken yaşta bunlara ulaşması konusunda çalışıyoruz. İlk kez bastonla buluşan, baston eğitimi alan kardeşlerimiz var burada, tek başına yaşam beceresi kazanıp yaşayabiliyorlar."

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