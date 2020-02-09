Objektife yansıyan umuda ödül

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STK'LARDA Kadın Birliği Platformu KABİP'in "Öze Dönüş Hareketi kapsamında üç yıldır farklı temalarda düzenlediği Uluslar arası Kadım Değerler Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması "GÖÇ" teması ile bu yıl Mamak Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile gerçekleşti. Türkiye geneli 287 kısa film ve 121 fotoğrafın başvuruları arasından finale kalan kısa film ve fotoğraflardan ilk üçe giren eserler ödül aldı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekilleri Arife Düzgün Polat, Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.Yarışmada fotoğraf kategorsinde "Suriyeli Mahmut, Hayata Kaçış ve Göç Çocukları adlı fotoğraflar ilk üçe girerken, "Renaber, Kelebek Adam ve Tabib" adlı kısa filmler de kısa film kategorisinde ilk üçe girdi. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat tarafından verildi.