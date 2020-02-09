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’un rakibi Bursaspor

Eskişehirspor’a 1-0 yenilerek ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Bursaspor bugün 16.30’da Başkent ’da ’a konuk oluyor

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Osmanlıspor’un rakibi Bursaspor
BU sezon Süper Lig'e çıkma hesabı yapan Bursaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın saat 16.30'da Osmanlıspor'a konuk olacak. Başkent temsilmcisi, ligde üst sıraları zorlayan rakibini mağlup edip küme düşme hattından çıkıp rahatlamkak istiyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek. Bursaspor, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performansla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 5 senedir Başkent'te galibiyet yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 maça çıkan Timsah, 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Bursaspor, Ankara'da en son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Gençlerbirliği'ne karşı elde etti.
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Osmanlıspor’un rakibi Bursaspor
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