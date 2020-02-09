Osmanlıspor’un rakibi Bursaspor

BUGÜN NELER OLDU

BU sezon Süper Lig'e çıkma hesabı yapan Bursaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın saat 16.30'da Osmanlıspor'a konuk olacak. Başkent temsilmcisi, ligde üst sıraları zorlayan rakibini mağlup edip küme düşme hattından çıkıp rahatlamkak istiyor.Bursaspor, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performansla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 5 senedir Başkent'te galibiyet yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 maça çıkan Timsah, 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Bursaspor, Ankara'da en son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Gençlerbirliği'ne karşı elde etti.