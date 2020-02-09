Sincan’da tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

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ANKARA'DA yapımı tamamlanan bin 513 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışı Sincan İlkokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Bakan Selçuk, 1 yılda 6 bine yakın tasarım beceri atölyesi açıldığına dikkati çekerek memnuniyetini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığının "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan "tasarım beceri atölyeleri" eğitimde adeta çığır açtı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ankara'da yapımı tamamlanan bin 513 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını Sincan İlkokulu'nda düzenlenen törenle yaptı. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Ak Parti Ankara Milletvekillleri Asuman Erdoğan ve Arife Polat Düzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve öğrenciler katıldı.