Başkent eksi 11 derece ile buz tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Ankara'da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, kentteki bazı havuz ve şelaleler dondu. Binaların çatılarında yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma ve don meydana geldi. Şehrin simgelerinden Kuğulupark'ın havuzunun da bir kısmı dondu. Parktaki kuğu, ördek ve kazlar, donan havuzda yüzmekte zorlandı. Kentin yüksek kesimlerinde dik yokuşlarda araçlarıyla çıkıp inmekte zorlanan vatandaşlar çareyi daha düz yolları kullanmakta buldu.Sabah saatlerinde işe gitmek üzere dışarıya çıkan ve otomobilinin üzerindeki buzları temizlemeye çalışan Mehmet Doğan, "Bu soğuklar dondurucu soğuklar. Ankara hiç böyle bir soğuk görmedi. Ankara'da eksi 12 derece soğuk var" dedi. Öte yandan, yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek eksi 2 derece olması bekleniyor.