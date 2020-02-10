Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor

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Ortaokumezunu 26 yaşındaki Aydın Doğan, çalıştığı atölyelerde iş makinelerinin çeşitli parçalarından oluşan atık malzemelerden çeşitli maketler yapıyor Kullanılmayan metal malzemeleri farklı işlemlerden geçiren Doğan, su borusu, makine çarkı, rulman, cıvata, yay ve vidaları birleştirip oyuncak motosiklet, çarklar ve zincirleri bir araya getirerek tank maketi gibi objelere dönüştürüyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kaynakhane Atölye Şefliği görevini de yürüten Aydın Doğan, mesleğini sanatla birleştirip atıkları geri dönüşüme kazandırmak istediğini söyledi. Bir internet sitesinde gördüğü objelerden etkilenerek bu işe başladığını aktaran Doğan "Bu tür atık malzemeleri değerlendirebileceğimizi göstermek istedim. Sonuç olarak ortaya böyle zarif objeler çıktı. Hiçbir atık malzememizi hurdaya göndermeyeceğiz. Hepsini böyle değerlendirip geri dönüşüme kazandıracağım." dedi. Bu konuda herhangi bir eğitim almadığını anlatan Doğan, "Daha yeni başladım. Sadece atölyede kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah devamını getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Doğan, "Minyatür motosiklet, F16 uçak, traktör ve son olarak da tank yaptım. Çalışmalarım arasında en zoru tank oldu.