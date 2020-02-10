Keçiören’de Baba Sevgisi’ne yoğun ilgi

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KeçıörenBelediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Baba Sevgisi isimli oyun sanatseverlerle buluştu. Senaryosu Mesut Kuşcu'ya, yönetmenliği Sedat Aslan'a ait olan Baba Sevgisi'ne Keçiörenli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kimi zaman gülümseten kimi zaman ise duygusal anlar yaşatan oyunun sonunda alkış tufanı koparken, tiyatro oyununun sahnelenmesine büyük destek veren Başkan Altınok da vatandaşlardan büyük takdir topladı. Kızını evlendirmek istemeyen bir babanın damat adayıyla yaşadığı çekişmeli hikâyeyi anlatan oyunun sonunda sanatseverler sıra dışı bir sürprizle karşılaşıyor. Doktor olan damat adayı Murat'ın, baba rolündeki Hasan'ın hayatını kurtarması oyundaki olay örgüsünün farklı bir yöne evrilmesine neden oluyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tüm hemşerilerimiz her cuma 19.30'da sahnelenen oyunumuzu ücretsiz izleyebilirler" dedi.