Mamak evinde rahat kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Basketbol Ligi 18. haftasında Samsun Spor Basketbol Takımı'nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta Mustafa Baki Görür 28 sayı, 7 ribaund, Ovidijus Varanauskas 14 sayı ile öne çıkan isimler oldu. Top kayıplarıyla başlayan birinci çeyrekte iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve periyot 13-13 eşitlikle geçildi. İkinci çeyreğe 7-0 seri ile başlayan Yeşil- Beyazlılar skor üstünlüğünü eline alarak farkı açtı. Samsun Spor Basketbol Takımı üçüncü çeyreği 57-52 önde tamamladı. Son çeyreğe 15-0'lık seri ile giren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkardı ve sahadan 76-68 galip ayrıldı.