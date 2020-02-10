Nazım’da bilim ve sanat buluşması

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enımahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nin 5'incisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl Güney Kore'nin de katılımı ile ilk defa uluslararası nitelik kazanan ve teması "Bilim ve Sanat" olarak belirlenen şenlik, Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda mini konserler ve yöresel dans gösterileriyle başladı. Organizasyonun onur konuğu Güney Kore Kültür Merkezi sanatçısının geleneksel çalgıları olan Gayageum ile verdiği mini konser ve geleneksel kıyafet olan hanbok giyilip yelpazeyle şekiller oluşturularak yapılan Buchaechum (Yelpaze Dansı) adı verilen geleneksel halk dansı konuklardan büyük beğeni topladı. Şenliğin katılımcı kuruluşlarından Kırşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekibi Kırşehir yöresine ait potporik dans performanslarıyla, Ankara Kulübü Seymenleri de birbirinden güzel halk oyunlarıyla konuklardan alkış aldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi koridorlarında çok sayıda okul ve derneğin kurduğu stantlarda ise Yenimahalle'nin genç mucitleri birbirinden önemli icatlarını sergiledi. Kimi öğrenciler evde artan meyve ve sebzelerden doğal boya yapımını, kimileri doğal parfüm yapımını, kimileri de sütten plastik oluşumunu uygulamalı anlattı. Öte yandan genç mucitlerin yaptığı elektrikli süpürge, akıllı ev projesi ve labirentten çıkan akıllı robot projeleri de tam not aldı. Stantları gezerek, genç mucitlerin yaptığı çalışmaları inceleyen ve öğrencileri tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kısa bir konuşmayla çocuklara nasihatlerde bulundu.