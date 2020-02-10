OGM Orman son saniyede yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u 90-88 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Dorukhan Engindeniz ve Kikanovic ile etkili olan OGM Ormanspor, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin bu başlangıcına Ender Arslan ve Lopez'in içeriye katederek bulduğu sayılarla karşılık verse de ilk çeyrek OGM Ormanspor'un 21-20 üstünlüğüyle tamamlandı.2. çeyreğe baskılı başlayan Bursa ekibi, Tevfik Akdamar, Jones ve Lopez üçlüsüyle sayı üretti ve soyunma odasına 49-42 önde gitti. 3. çeyreğe Robinson'un üç sayılık isabetiyle başlayan Bursaspor, farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Yeşilbeyazlılar, final periyotuna 77-65 galip girdi. Son çeyrekte Ormanspor; Kloof ve Warren üretkenliğiyle 11-0'lık seri yakalayıp 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 85-83. 9 saniye kala Olaseni ve Jones'ın sayıları maçı Bursa'ya getirdi.