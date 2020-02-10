Osmanlıspor dayanamadı!

TFF 1. Lig'de Bursaspor Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar öne geçti, sonra 2-1 geriye düştü ama ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.37. dakikada Recep Aydın'ı oyuna girdi. 45+1'de Beykan Şimşek'in ortasından Atakan altıpas üzerinden kafayı vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu: 2-1. Bursaspor öne geçtiği maçın ilk yarısında 2-1 geride soyunma odasına girdi.Yeşil-beyazlılar gol için bastırdığı dakikalarda önce Özer Hurmacı ile skora eşitliği getirdi: 2-2. Tayfur Bingöl'ün ortasında Recep Aydın'ın kafa vuruşu ile 75. dakikada Bursaspor öne geçti: 2-3. Üzülmez golün ardından 78. dakikada Traore'nin yerine Kubilay Kanatsızkuş'u oyuna alırken 84'te Seleznov'un yerine Burak Altıparmak değişikliğine gitti.

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