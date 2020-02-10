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dayanamadı!

Başkent temsilcisi, geriye düştüğü maçta Mertan ve Caner ile ’a üstünlük sağladı ama ikinci yarı yeşil-beyazlılar 3 golle 3 puanı hanesine yazdıran takım oldu

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Osmanlıspor dayanamadı!
TFF 1. Lig'de Bursaspor Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar öne geçti, sonra 2-1 geriye düştü ama ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 6. dakikada Özer Hurmacı'nın ortasında Traore'nin kafa vuruşunda top kaleciden döndü, Traore dönen topu bu kez filelerle buluşturdu: 0-1. 16. dakikada Osmanlıspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla ceza sahasında buluşan Mertan Caner Öztürk'ün yarım volesinde top ağlarla buluştu: 1-1. 37. dakikada Recep Aydın'ı oyuna girdi. 45+1'de Beykan Şimşek'in ortasından Atakan altıpas üzerinden kafayı vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu: 2-1. Bursaspor öne geçtiği maçın ilk yarısında 2-1 geride soyunma odasına girdi.

2. YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDI
Yeşil-beyazlılar gol için bastırdığı dakikalarda önce Özer Hurmacı ile skora eşitliği getirdi: 2-2. Tayfur Bingöl'ün ortasında Recep Aydın'ın kafa vuruşu ile 75. dakikada Bursaspor öne geçti: 2-3. Üzülmez golün ardından 78. dakikada Traore'nin yerine Kubilay Kanatsızkuş'u oyuna alırken 84'te Seleznov'un yerine Burak Altıparmak değişikliğine gitti. 90+4. dakikada topu orta sahanın gerisinde kazanan Shehu 50 metre sürüp 4 rakip oyuncuya rağmen golünü attı ve Osmanlı sahasında maçı kaybetti: 2-4.

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Osmanlıspor dayanamadı!
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