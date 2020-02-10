Sigara bıraktıran sanat aşkı

Abdulkadir Demirbaş'ın 45 yıllık sigara bağımlılığı resim sayesinde son buldu. 60 yaşındaki emekli Abdulkadir Demirbaş, yağlı boya resim yapmaya başladığından beri sigara içmeyi bıraktı. Fotoğrafları birebir yağlı boya üzerine resmeden Demirbaş, bu sayede hiç bilmediği bir yeteneğini de keşfetti. Altındağ Belediyesi Erkek Yaşam Merkezi'ne 3 yıldır aktif olarak devam eden Demirbaş, resim yaptığı ve artık daha rahat nefes aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hayata artık bambaşka bir pencereden bakan Demirbaş, kendisine sigarayı bıraktıran resim sevdasını şu sözlerle özetledi: "Esnaflık, müteahhitlik yaptım. Artık emekliyim. 45 yıl boyunca sigara içtim. Emekli olunca da boşluğa düşmemek için Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi'ne geldim. Burada yağlı boya resim kursuna kayıt oldum. Hocamızın desteğiyle fotoğrafları tuvale aktarmaya başladım. Baktım ki birebir aynısını yapıyorum. Ben de şaşırdım. Kendimi biraz daha geliştirdim. Torunumun resmini yaptım. Yüzde 95 fotoğrafın aynısı oldu. Fotoğraflardan çalışma yapmaya devam ettim. Ailemi, çocuklarımı, onların olduğu fotoğrafları tuvale aktardım. Bu sanat beni o kadar mutlu etti, o kadar iyi hissettirdi ki sigarayı bıraktım. Resim yapmaya başladığımdan beri sigara aklıma bile gelmiyor. Herkese tavsiye ediyorum."Merkezde ayrıca ney, saz, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve ahşap yakma kurslarına da geldiğini belirten Demirbaş, "45 yıllık esaretim burada son buldu. Sağlığımı, kendimi yeniden buldum. Burada hepimiz çok mutluyuz. Emekli olan, sigara bağımlısı olan, evde sıkılan herkesi bu merkeze davet ediyorum. Hayat çok güzel" dedi. Demirbaş, kendilerine sağladığı imkanlardan ve verdiği destekten dolayı Altındağ Belediyesine ve Başkan Asım Balcı'ya da teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU