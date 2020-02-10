‘Temas etmeden mi futbol oynayacağız!’

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından hakemleri topa tuttu.diye konuştu.ızımgeçen haftalarda açık olan ele çarpan, topa verilmeyen penaltı bugün, aynı top havada;Çarpışma oldu. Yıllardır kenardan futbolu yönetiyoruz, saha içinde de oluyor. Rakip direkt olarak sana tabanla gelmiyorsa bu kararlar olmaz.""Neyapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim hiçbir şekilde oyuncumuz rakibe ayağını, kafasını uzatmasın. Bize yapılsa penaltı verilmiyor. Böyle mi futbol oynayacağız artık.Gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama bunu da herkes için eşit yapmak lazım. Maalesef bu konuda sıkıntılarımız var gibi görünüyor.""Daha sonra 3 oyuncumu da çıkardım. Hiç olmazsa kendi kendimizi üzmeyelim, diye çıkardım. Hayatımın en güzel 10 dakikasını saha kenarında geçirdim. Bundan sonra da böyle mi devam etmeliyim! İş ahlakım buna elvermez. Biz yine saha kenarında mücadeleye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi bir takım. Zaman zaman iyi şeyler yaptık fakat önümüzdeki haftaya bakacağız."