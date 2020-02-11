Bostancık caddesi’nde kazı eziyeti

BUGÜN NELER OLDU

ARADAN geçen bir aya rağmen caddedeki eziyet bitmedi. Zabıta korkusu yüzünden isim vermekten korkan esnaf "Dükkânlarımız çamurdan geçilmiyor" diye dert yandı. Esnafın söylediğine göre Bostancı Caddesi kış ortasında kendi kaderine terk edildi.HAFRIYAT ve kazı sezonu bitmesine rağmen ASKİ yaklaşık 3.5 ay önce çalışma başlattı. Caddede 2100 metre kazı yapıldı. 1500 metre yama olarak asfaltlandı. Ancak kış şartları yüzünden yama doğru dürüst tutmadı. 600 metre ise olduğu gibi bırakıldı. Kazı yerlerinde çökmeler oluştu.ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı, Bostancı Caddesi'ndeki kazı sorununu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı toplantısında dile getirdi. Balcı, Altındağ ile Mamak arasındaki caddede 'İnsanların sağlıklı bir şekilde gitmesinin imkânı olmadığını' vurguladı.