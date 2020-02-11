E-sporcuların renkli başkent buluşması

GAZI Üniversitesi(GÜ) Elektronik Sporlar Topluluğunca düzenlenen "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü renkli görüntülere sahne oldu. Yenimahalle Belediyesi ve ASELSAN'ın desteğiyle düzenlenen "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Ankaralı oyunseverleri bir araya getiren etkinlikte, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu internet fenomenleri panellerde oyunseverlere deneyimlerini aktardı. Türkiye e-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapan etkinlikte, çeşitli deneyim ve stant alanlarında turnuvalar düzenlendi. Katılımcılar kurulan stantlarda yeni oyunları deneyimleme fırsatı buldu. GÜ Elektronik Sporlar Topluluğu Kurucusu Alişan Çağlar, etkinlikte katılımcılara, e-spor sektöründeki yeni teknolojiler ve içeriklerin sunulduğunu belirterek, ayrıca ödüllü Cosplay yarışmasında, oyun ve filmlerdeki karakterlerin kostüm tasarımlarının boy gösterdiğini anlattı. GÜ Elektronik Sporlar Topluluğu Başkanı Onur Kağan Şahin de çok kısa bir sürede bin kişilik katılımcıya ulaştıklarını dile getirerek, akşama kadar devam edecek etkinlikte 2 bin oyunseveri ağırlamayı beklediklerini söyledi. Şahin, oyun sektörünün çok hızlı geliştiğine dikkati çekerek, "e-sporun geleceğin futbolu olacağı tahmin ediliyor. Bu spor artık insanlar tarafından sadece eğlence ve hobi olarak değil bir meslek olarak da görülüyor" dedi.

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