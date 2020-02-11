‘Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentleri’

KAHRAMANKAZANBelediyesi'nce düzenlenen "Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk" gezilerinde, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'u ziyaret ediyor. Kahramankazan Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen "Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk" gezileri tüm hızıyla sürüyor. Öğrencisinden ev hanımlarına kadar ilçedeki tüm kesimlerin etap etap katıldığı geziler kapsamında vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'u ziyaret ederek, tarihe tanıklık etme fırsatı yakalıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 kişinin katıldığı Osmanlı başkentlerinde tarihi bir yolculuk imkanı veren gezi programı, bundan sonra da tüm hızıyla sürecek.Başkan Oğuz, "Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk" gezileriyle ilçe halkının Osmanlı başkentlerini yeniden keşfettiğini ifade ederek, tarihe tanıklık ettiklerini söyledi. Oğuz, "Minarelerle taçlandırılmış üç eski başkentimizi ziyaret eden halkımız, Osmanlı'nın görkeminin yüzlerce yıllık tanıkları olan bu şehirlerimizi yerinde görüyor. Kuruluşa şahitlik etmiş Bursa'yı, yükseliş döneminde ön plana çıkmış Edirne'yi, zirve ve çöküşe tanıklık etmiş İstanbul'u görmeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda bu gezilerimizi sürdüreceğiz. İlçemizdeki tüm kesimleri bu tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU