Gölbaşı’nda çöp yer altına alınıyor

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GÖLBAŞI Belediyesi yeni çöp toplama sistemini ilçe genelinde hayata geçiriyor. Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle alınan kararla 30 ve üzeri bağımsız bölüm sayısına sahip tüm konutlarla "Yeraltı Çöp Konteynerleri" zorunlu hale geliyor. İlçe sınırları içindeki sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla çöp konteynerleri yer altına alınıyor. Gölbaşı'nın 'çöp sorununu' en aza indirgemek için Gölbaşı Belediyesi'nden önemli bir adım geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla 30 ve üzeri bağımsız bölüm olan inşaatlarda yer altı çöp konteyneri koyulması yönünde, belediye meclisinden karar alındı.Çöplerin yer altına alınmasının şart koşulduğu yeni uygulama için Başkan Şimşek "Başkentin göz bebeği olan Gölbaşı'nın, daha temiz olması için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye meclisinden aldığımız kararla birlikte, "Yeraltı Çöp Konteynerleri" zorunlu hale geldi" diye konuştu.